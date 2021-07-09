HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Istakozları artık canlı canlı haşlayamayacaklar: Soğuk havada dondurmak daha insancıl

Istakozları artık canlı canlı haşlayamayacaklar: Soğuk havada dondurmak daha insancıl

09.07.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ta hayvanları gereksiz zulümden korumayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısı, ıstakozların canlı canlı haşlanmasının önüne geçebilir. Söz konusu yasaya göre ıstakoz, yengeç ve ahtapotlar acı hissedebilen duyarlı varlık olarak ilan edilecek.

Istakozları artık canlı canlı haşlayamayacaklar: Soğuk havada dondurmak daha insancıl

İngiliz gazete Metro'nun haberine göre Birleşik Krallık'taki hükümet ıstakozu sersemletmenin veya onları pişirmeden önce soğuk havada dondurmanın daha insancıl bir ölüm olduğuna inanarak yeni bir yasayı meclisten geçirmeye hazırlanıyor.

Tasarı mecliste onaylanmadan önce hükümet, işe yarayabilecek başka stratejileri olup olmadığını görmek için restoran ve gıda endüstrisine de danışıyor.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA) sözcüsü, ''Dünyadaki en yüksek hayvan refahı standartlarından bazılarına sahip olmaktan gurur duyuyoruz ve tüm hayvanların gereksiz acılardan kaçınmasını sağlamak için bunları daha da güçlendirmeye tamamen kararlıyız''dedi.

KEDİLERE DE MİKROÇİP TAKILACAK

Tasarı geçerse, İngiltere ıstakozların kaynatılmasını yasaklayan İsviçre, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle aynı hizaya gelecek. İngiltere çevre sekreteri George Eustice, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, "Biz hayvansever bir milletiz ve dünyada hayvan refahı yasalarını geçiren ilk ülkeyiz. Ancak Hayvan Refahı Yasası kapsamında hedef alınacak olanlar sadece ıstakozlar, yengeçler ve ahtapotlar değil. Kedilere de mikroçip takılması da zorunlu olacak'' şeklinde konuştu.

Son Dakika: Hayvanları Koruma Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiSon Dakika: Hayvanları Koruma Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!
Kan donduran vahşet! İki yıl boyunca dondurucuda sakladılarKan donduran vahşet! İki yıl boyunca dondurucuda sakladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.