Istakozları artık canlı canlı haşlayamayacaklar: Soğuk havada dondurmak daha insancıl

İngiliz gazete Metro'nun haberine göre Birleşik Krallık'taki hükümet ıstakozu sersemletmenin veya onları pişirmeden önce soğuk havada dondurmanın daha insancıl bir ölüm olduğuna inanarak yeni bir yasayı meclisten geçirmeye hazırlanıyor.

Tasarı mecliste onaylanmadan önce hükümet, işe yarayabilecek başka stratejileri olup olmadığını görmek için restoran ve gıda endüstrisine de danışıyor.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA) sözcüsü, ''Dünyadaki en yüksek hayvan refahı standartlarından bazılarına sahip olmaktan gurur duyuyoruz ve tüm hayvanların gereksiz acılardan kaçınmasını sağlamak için bunları daha da güçlendirmeye tamamen kararlıyız''dedi.

KEDİLERE DE MİKROÇİP TAKILACAK

Tasarı geçerse, İngiltere ıstakozların kaynatılmasını yasaklayan İsviçre, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle aynı hizaya gelecek. İngiltere çevre sekreteri George Eustice, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, "Biz hayvansever bir milletiz ve dünyada hayvan refahı yasalarını geçiren ilk ülkeyiz. Ancak Hayvan Refahı Yasası kapsamında hedef alınacak olanlar sadece ıstakozlar, yengeçler ve ahtapotlar değil. Kedilere de mikroçip takılması da zorunlu olacak'' şeklinde konuştu.



