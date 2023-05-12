İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri neresi? İstanbul seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri

İstanbul seçim bölgeleri seçime sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Seçmenler İstanbul'da bulunan ilçelerin hangi seçim bölgesinde olduğunu araştırıyor. İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu merak eden vatandaşlar oy kullanacakları ilçenin hangi bölgede bulunduğunu araştırıyor.
İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ
İSTANBUL 1. BÖLGE
- Adalar
- Ataşehir
- Beykoz
- Çekmeköy
- Kadıköy
- Kartal
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sultanbeyli
- Şile
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
İSTANBUL 2. BÖLGE
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beyoğlu
- Esenler
- Eyüp
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Kağıthane
- Sarıyer
- Sultangazi
- Şişli
- Zeytinburnu
İSTANBUL 3. BÖLGE
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Beylikdüzü
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenyurt
- Güngören
- Küçükçekmece
- Silivri