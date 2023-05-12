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İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri neresi? İstanbul seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri

12.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri ilçeleri aramaları 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleriyle birlikte hız kazandı. Vatandaşlar İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu aratıyor. İşte İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri ilçeleri...

İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri neresi? İstanbul seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri

İstanbul seçim bölgeleri seçime sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Seçmenler İstanbul'da bulunan ilçelerin hangi seçim bölgesinde olduğunu araştırıyor. İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu merak eden vatandaşlar oy kullanacakları ilçenin hangi bölgede bulunduğunu araştırıyor.

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

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  • Adalar
  • Ataşehir
  • Beykoz
  • Çekmeköy
  • Kadıköy
  • Kartal
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sultanbeyli
  • Şile
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Üsküdar

İSTANBUL 2. BÖLGE

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  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beyoğlu
  • Esenler
  • Eyüp
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Kağıthane
  • Sarıyer
  • Sultangazi
  • Şişli
  • Zeytinburnu

İSTANBUL 3. BÖLGE

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  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Beylikdüzü
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Esenyurt
  • Güngören
  • Küçükçekmece
  • Silivri
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Anahtar Kelimeler:
seçim ilçe

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