İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri neresi? İstanbul seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri

İstanbul seçim bölgeleri seçime sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Seçmenler İstanbul'da bulunan ilçelerin hangi seçim bölgesinde olduğunu araştırıyor. İstanbul 1. 2. ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu merak eden vatandaşlar oy kullanacakları ilçenin hangi bölgede bulunduğunu araştırıyor.

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

Adalar

Ataşehir

Beykoz

Çekmeköy

Kadıköy

Kartal

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Sultanbeyli

Şile

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

İSTANBUL 2. BÖLGE

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beyoğlu

Esenler

Eyüp

Fatih

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Sarıyer

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

İSTANBUL 3. BÖLGE