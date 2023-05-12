İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İstanbul kaç milletvekili çıkarıyor?

İstanbul 1. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? İstanbul kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...
İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. 1. seçim bölgesi ilçeleri ise şunlardır; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.
1- MURAT KURUM
2- ERKAN KANDEMİR
3- HASAN TURAN
4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
5- HULUSİ ŞENTÜRK
6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
7- TUĞBA IŞIK ERCAN
8- İSMAİL ERDEM
9- YAHYA ÇELİK
10- BEHİYE EKER
11- SERKAN BAYRAM
12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
13- AZMİ EKİNCİ
14- NURETTİN ALAN
15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16- LEMAN YENİGÜN
17- ESMA ERSİN
18- UMUT ARMAN SONAY
19- ALİ SEVİNÇ
20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
21- RÜSTEM KABİL
22- ALİ YAZLI
23- AYDOĞAN AHIAKIN
24- ZEYNETTİN AYDIN
25- CEMAL DONAT
26- EBRU SARACOĞLU
27- AYŞEGÜL ESRA ATİK
28- FATİH ÖGÜN
29- ZEYNEP BAYIR
30- MURAT AÇIK
31- VELİ ARSLAN
32- YUNUS FIRAT AYDIN
33- MUSTAFA NAİM YAĞCI
34- FURKAN GÖKGÖZ
35- NURETTİN ALAGÖZ
OĞUZ KAAN SALICI
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
FETHİ AÇIKEL
GÖKHAN GÜNAYDIN
BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)
AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)
ELİF ESEN (DEVA)
HASAN KARAL (DEVA)
CEMAL ENGİNYURT (DP)
SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)
ALİ GÖKÇEK
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
ÖZCAN BARİPOĞLU
SEVGİ KILIÇ
OLGUN ÇELİK
DOĞAN ÇAKMAK
KENAN OTLU
EFENDİ ARGUNŞAH
MURAT KANTEKİN
AYSEMİN GÜLMEZ
AHMET CAN YILMAZ
EBRU ZOR
ERDOĞAN ERDEN
FÜSUN SÖKMEZ
NECLA ERDEM
BÜLENT KULKULOĞLU
GÜLLÜ SARAN
YÜCEL OTO
NECDET AY
ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
HAKAN BEKAR
DURSUN CAN KIRTORUN
MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
HALE DİLEK TOSUN
1- EDİP SEMİH YALÇIN
2- İZZET ULVİ YÖNTER
3- MEMET BÜLENT KARATAŞ
4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5- MURAT ŞAHİN
6- ŞAHİN GÜRZ
7- FADİME ERSOY DURSUN
8- BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9- HİLAL DİLBER
10- AFŞİN BİRBEN
11- İREM ÇELİK
12- ERDEM DOĞRUER
13- YİĞİT EMRE ALTUN
14- FATİH ERYILMAZ
15- FEVZİYE HASASU
16- BAYRAM BİNİCİ
17- AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18- CAN ILDIRI
19- GÖKSAL BEŞKAYA
20- FİKRİ AY
21- İLKER ÇAKIROĞLU
22- YUNUS EMRE DURMUŞ
23- ŞENEL USTABAŞI
24- GÖKMEN KAYIKÇI
25- CEMAL ALTUNHAN
26- FATİH KAYA
27- MAHMUT COŞKUN
28- MURAT CAN AYDIN
29- SERDAR BIYIKOĞLU
30- MÜCAHİT GÜNGÖR
31- MUSTAFA YETER
32- HALİL İBRAHİM UZ
33- SUAT ALTUNKAYNAK
34- UMUT AKBULUT
35- OKAN ERTORUN
1.NİMET ÖZDEMİR
2.BURAK AKBURAK
3.MUSTAFA CİHAN PAÇACI
4.BAVER MİROĞLU
5.DURSUN ÇOLAK
6.TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
7.ALİ COŞKUN
8.EMİNE KÜÇÜKALİ
9.RAŞİT EMİR SÜER
10.MURAT KARAMAN
11.VEDAT BAYRAM
12.YÜCEL COŞKUN
13.OĞUZHAN HASAR
14.HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
15.CEVAT SARAÇ
16.YÜCEL AYDIN
17.MERAL ALEMDAR
18.AHMET ÇELEBİ
19.AHMET SELÇUK CAN
20.İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
21.AYSEL KIRALİ
22.HÜLYA ARICI
23.UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
24.BARIŞ TAVLAŞOĞLU
25.KADİR KÜRŞAT ARSLAN
26.BÜLENT ASLAN
27.RAMAZAN UĞURAL
28.MEHMET ERİŞEN
29.ARİF TEVETOĞLU
30.AYŞE KIRAÇ
31.ERDAL DEMİR
32.SEDAT GÜRKAN
33.SEVİM DEMİR
34.CELAL MAHMUT SOLAK
35.NAZLI YURDUSEVEN