İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

Olay dün 12.30 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelmişti.
İddiaya göre, taksici Zafer İ. ile Uğur A. arasında bir önceki gün müşteri alma yüzünden yaşanan tartışma sonrasında taraflar otogarda karşılaştı.
Taksici Uğur A. elindeki sopa ile aracın içinde oturan Zafer İ.’nin taksisine zarar vermeye başladı. Tam bu sırada Zafer İ. takside bulunan silahı çekerek kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan Uğur A. ilk olarak taksinin arkasına geçti, ardından da kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.
Yaşanan olayda Uğur A. bacağından vurulurken, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Yakup Gülmez ise karnından ağır yaralanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yakup Gülmez’in hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Zafer İ. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerin soruşturması sürüyor. (İHA)
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