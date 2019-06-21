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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Pazar günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle yoğunluk başladı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Pazar günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle yoğunluk başladı. İstanbul’a gelişlerde neredeyse bütün otobüslerde biletler tükenirken, otobüs firmaları yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferler düzenliyor.
3 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik başladı. İstanbul’a geliş biletleri hızla tükenirken otobüs firmaları artan talebi karşılamak için ek seferlere başladı. Firmalar yoğunluğa cevap verebilmek için Ulaştırma Bakanlığından D2 belgeli otobüsleri kullanabilmek için 26 Haziran’a kadar izin aldı.
Yoğunluğun ayın 17’sinden itibaren başladığını ve artarak devam eden talepleri karşılayabilmek için ek seferler düzenlendiğini belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcısı Şenol Ayyıldız, "Seçim arifesinde diğer illerimizde olan konuklarımızdan yoğun bir talep var. Ayın 17’sinde başlayan bugün ve yarında devam edecek bir yoğunluk var. Çok büyük bir talep var. Biz de buna firmalar olarak cevap vermeye çalışıyoruz. İstanbul istikametine gelen araçlarımız dolu. İstanbul boşalmıyor İstanbul seçimi bekliyor. İnşallah iyi bir seçim olacak ve inşallah hayırlara vesile olur. Bu bayram tatili dolaysıyla giden bir kitle var ve onlar da Türk vatandaşı olarak sorumluluklarını yerine getirmek için Allah’ın izniyle yollarda geliyorlar inşallah güzel bir sonuç olacak. Bizim Türkiye Otobüsçüler Federasyonu olarak ulaştırma bakanlığına sadece D1 ‘li araçların yeterli olmayacağı kanısına vararak yapmış olduğumuz yazışma doğrultusunda D2 belgeli araçlarında kullanılması izninin verilmesi bizi daha da rahatlattı. Ayın 26’sına kadar D2 belgeli araçlarımız katkı sağlayacak bu sürece” ifadelerini kullandı.

Taksi ve otobüsçüler yaşanan yoğunluktan memnun
Seçim dolayısıyla otogarda yoğunluğun olduğunu ve sürekli yolcu taşıdıklarını belirten taksici Faysal Demir, “Yoğunluk çok var aynı bayram gibi sabahtan bu yana hiç durmuyoruz. Vatandaşlar oy kullanmak için geliyor. Gelen çok giden yok” şeklinde konuştu.
Trabzon ve Karadeniz bölgesinden İstanbul’a yoğunluğun oldukça fazla olduğunu belirten otobüs Şoförü Mustafa Civelek ise "Talep çok fazla yolcu çok insanlar seçim için geliyor bizde getiriyoruz. Trabzon’dan Karadeniz’den bu tarafa bir yoğunluk. Biz otobüsçüler olarak her zaman böyle olmasını isteriz. Seçim de bizim için bir sebep oldu hayırlısı olsun” diye konuştu.

Seçimde oy kullanmak için geldik
Bayram ve yaz tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar ise yapılacak olan seçimler için memleketlerinden İstanbul’a gelmeye devam ediyor. Bayramdan önce memleketi Giresun’a giden Ali Dindar, “Seçim için Giresun’dan geldim. Beklentimiz kim kazanırsa kazansın hayırlısı olması. Bayram öncesinde gittim seçim için geri geldim. Otobüs doluydu yoğunluk vardı. Gelemeyenler oldu benimle beraber teyzemin oğlu da gelecekti o bilet bulamadı” dedi.

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