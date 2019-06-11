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İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.
Olay sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı. Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekici tarafında kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçtan görüntü
-Köprüden görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü

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