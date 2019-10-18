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 İSTANBUL -  15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:55 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ -  İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı.

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçladan kaydı bulunan Bülent A. Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye gönderildi. Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen Bülent A. "Korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

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-Bülent A.'nın adliyeye sevki

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