İstanbul 163 bin öğretmenle yeni eğitim yılına hazır

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İstanbul'da çok yoğun bir öğretmen eksikliği hissetmiyoruz. öğretmen ihtiyacımız büyük oranda tamamlandı." dedi. AA muhabirine açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, İstanbul'un yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olduğunu söyledi. Okulların temizlik, bakım çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yazıcı, kitaplarla ilgili organizasyonun tamamlandığını ve öğrencilerin okula başladığında kitaplarını masalarında bulacaklarını dile getirdi. İstanbul'un nüfusuyla birçok ülkeden büyük olduğuna dikkati çeken yazıcı, yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin şu verileri paylaştı: "Şu anda 3 milyon 200 bin öğrencimiz, yaklaşık 116 bin derslikte eğitim görüyor. Bu eğitim döneminde yaklaşık 6 bin 900 civarında okulumuz eğitim verecek. Yine ilimizde yaklaşık 163 bin öğretmenimiz görev yapmaktadır." İkili eğitimin azaltılması çalışmalarının İstanbul'da da devam ettiğini belirten Yazıcı, "Bu sene özellikle yerleştirme uygulamamızda öğrencilerimizin taleplerini, istedikleri okul ve türde karşılama noktasında bazı okullarımızda ikili eğitime geçme zarureti doğdu. Bu özellikle Anadolu liselerimizde söz konusu. Okullarımızın yaklaşık yüzde 75'i normal eğitim yaparken, yüzde 25 kadarında da ikili eğitim yapma durumu söz konusu olabilir. Ama özellikle hedefimiz mutlaka ikili eğitimi azaltmak ve tamamen normal eğitim yapmak." diye konuştu.

- "İlimizde ciddi bir öğretmen açığı bulunmamaktadır" Yazıcı, İstanbul'da ortalama sınıf mevcutlarının eski yıllardaki gibi kalabalık olmadığını bildirerek, bölgeye göre değişiklik göstermek kaydıyla ortalama 35-40 kişilik mevcuda sahip olduklarını ifade etti. Öğretmen ihtiyacının ana branşlar bazında karşılanmış vaziyette olduğunu söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu: "Özel eğitim, İngilizce, rehberlik, din kültürü gibi branşlarda öğretmen ihtiyaç oranımız biraz daha yüksek. İstanbul'da bu açığı kapatacak, görev alabilecek öğretmenimiz var. Diğer illerimize ağırlıklı olarak atanmış öğretmenlerle bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu ve ülkemizde daha çok öğretmenimizin bulunmasında zorluk yaşanan bölgelere atamalar daha yoğun gerçekleştiriliyor. Yeni atama kararnameleri gelen ve mazeret atamaları süren öğretmenlerimiz de var. İstanbul'da yoğun bir öğretmen eksikliği hissetmiyoruz. Şu anda da yeni atama dönemleriyle eksik branşlarımız da tamamlanacaktır." Levent Yazıcı, okulları depreme karşı yenileme çalışmalarında bugüne kadar çok sayıda okulun yeniden yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: