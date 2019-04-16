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İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Tarihte her zaman paylaşılamayan ve elde etmek istenilen kent olarak akıllarda yer eden İstanbul, şimdilerde turizmin de en gözde noktaları arasında bulunuyor. Zaman zaman halka sağladığı iş olanakları, zaman zaman gösterişli yapıları, zaman zamansa seyrine doyumsuz manzarası ile gündem olmayı başaran İstanbul eskiden nasıldı dersiniz? İşte her yeri tarihten izler taşıyan İstanbul'un 1965'de çekilen en güzel fotoğrafları...

Dolmabahçe Sarayı Konferansları'nda İstanbul'un tespit edilmiş 39 ismi olduğunu ve tarihte hiçbir şehrin bu kadar çok ismi olmadığı belirten Prof. Dr. Ümit Meriç , İstanbul'un tarihi boyunca en çok seyahat edilen ve seyahatname yazılan şehirlerden biri olduğunu söyledi. Meriç "1550-1650 arasında İstanbul'la ilgili yazılmış bugün kütüphanelerde bulunan 550 seyahatname var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: İstanbul gezmekle bitmeyen bir şehir. İstanbul'un her yeri eski tarihten izler taşıyor. Bir ilim dalı gibi incelenerek dolaşılması gerektiği kanaatindeyim"

İşte sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan İstanbul'un eski fotoğrafları...

Eski İstanbul nasıldı?

Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski İstanbul fotoğrafları çıktı.
Günümüze kıyasla daha tenha görülen İstanbul'un bu fotoğrafları 1965 yılında çekilmiş.
Bu karede 1970'lerde çekilmiş. Otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi İstanbul'da Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.

İŞTE 52 YILLIK FOTOĞRAFLAR

İŞTE 52 YILLIK FOTOĞRAFLAR
52 yıl önce çekilmiş fotoğraflarla İstanbul...
Galata Köprüsü
Eminönü
Haliç
Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye inerken
Kabataş
Şişhane
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