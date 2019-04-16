İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

Dolmabahçe Sarayı Konferansları'nda İstanbul'un tespit edilmiş 39 ismi olduğunu ve tarihte hiçbir şehrin bu kadar çok ismi olmadığı belirten Prof. Dr. Ümit Meriç , İstanbul'un tarihi boyunca en çok seyahat edilen ve seyahatname yazılan şehirlerden biri olduğunu söyledi. Meriç "1550-1650 arasında İstanbul'la ilgili yazılmış bugün kütüphanelerde bulunan 550 seyahatname var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: İstanbul gezmekle bitmeyen bir şehir. İstanbul'un her yeri eski tarihten izler taşıyor. Bir ilim dalı gibi incelenerek dolaşılması gerektiği kanaatindeyim"

İşte sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan İstanbul'un eski fotoğrafları...