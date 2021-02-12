İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak? İstanbul'da kar yağışı alarmı, Meteoroloji uzmanları peş peşe uyarıyor

Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 20 dereceye yakın düşmeye başlarken, soğuk havayla birlikte umartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilirken "kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış olacak" iddiaları gündem yarattı.

1987 KIŞI MI YAŞANACAK?

Pek çok meteoroloji uzmanı; Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olmasını beklerken, bazı uzmanlar ise aynı görüşte değil.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI

Öte yandan Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması beklen kar yağışı, İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle bölgede kar yağışı başladı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün için İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Açıklanan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklığının gün içinde 3 derece olması beklenirken, kentte parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı bir hava bekleniyor.