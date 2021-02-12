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İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak? İstanbul'da kar yağışı alarmı, Meteoroloji uzmanları peş peşe uyarıyor

12.02.2021 08:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak? İstanbul'da kar yağışı alarmı, Meteoroloji uzmanları peş peşe uyarıyor

İstanbul kar yağışı için ekipler alarma geçerken '1987' iddiası endişe yarattı. 4 Mart 1987'de İstanbul soğuk havaya teslim olmuş, 10 gün süren yağış kenti felç etmişti. Kentte bu pazar günü yağması beklenen karın aynı etkiyi yaratabileceği iddiaları gündem olurken, meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor. Öte yandan Başakşehir'de sabah saatlerinde kat yağışının etkili olmaya başladığı görüldü. İşte 12 Şubata hava durumuyla ilgili Meteoroloji'nin son tahminleri...

Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 20 dereceye yakın düşmeye başlarken, soğuk havayla birlikte umartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilirken "kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış olacak" iddiaları gündem yarattı.

1987 KIŞI MI YAŞANACAK?

Pek çok meteoroloji uzmanı; Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olmasını beklerken, bazı uzmanlar ise aynı görüşte değil.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI

Öte yandan Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması beklen kar yağışı, İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle bölgede kar yağışı başladı.

kar yagısı

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün için İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Açıklanan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklığının gün içinde 3 derece olması beklenirken, kentte parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı bir hava bekleniyor.

İSTANBUL KAR YAGISI

METEORLOJİ'NİN 12 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL 12 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmurlu, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu


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