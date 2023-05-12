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İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler?

12.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'min Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları listesi...

İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler?

İstanbul 2. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? İstanbul kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...

İstanbul 2. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında ikinci bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU

İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN

İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN

İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR

İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL

İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA

İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER

İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU

İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN

İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM

İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK

İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ

İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU

İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU

İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI

İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU

İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR

İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY

İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY

İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN

İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR

İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL

İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM

İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN

İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA

istanbul-seçim-sonuçları

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN BÜYÜK ELÇİ

İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE ÖĞRETİM ÜYESİ

İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK MİMAR

İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU GAZETECİ - EKONOMİST

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA SERBEST ÖZEL

İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ MEDYA YÖNETİCİSİ

İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN AVUKAT

İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU SERBEST ÖZEL

İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS AVUKAT

İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM DİN GÖREVLİSİ

İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN

İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU- ARAŞTIRMACI- YAZAR

İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ

İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ YÜKSEL İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN TİCARET İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS YÖNETMEN, AKTIVIST

İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU

İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ IŞLETME YÖNETIMI IŞLETMECI

İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL AVUKAT

İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY İŞLETMECİ

İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER AVUKAT

İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI FİNANS UZMANI

İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ AVUKAT

İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU AVUKAT İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN AVUKAT

İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU DOKTOR

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MHP İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3 FERHAT ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ

4 NUR TUĞBA AKTAY YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ

5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 BİROL GÜR LİSE ESNAF

7 YÜKSEL KALECİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI

8 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL İŞ İNSANI

9 MAHMUT YALÇIN LİSE İŞ İNSANI

10 TUĞRUL GÖK LİSE MEMUR

11 AYHAN ARAS LİSE İŞ İNSANI

12 FEİME AKINCI ÖN LİSANS RADYOLOJİ TEKNİKERİ

13 NEVRA İMAMOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

14 MEHMET ÇETİN LİSE İŞLETMECİ

15 RECEP YAVAŞ İLKOKUL EMEKLİ

16 ALİ ATABEYOĞLU YÜKSEK LİSANS ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ ÖN LİSANS ESNAF

18 SERKAN BÜYÜK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI

19 MURAT SANCAK YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

20 ERKAN ÖZÇELİK LİSE İŞ İNSANI

21 CANER ÖNER ÜNİVERSİTE AVUKAT

22 BEYDA NUR AYÇETİN ÜNİVERSİTE AVUKAT

23 FERDA KAPUCUOĞLU YÜKSEK LİSANS FİNANSAL ANALİSTCİ

24 NECDET ÖZTÜRK ÖN LİSANS İŞ İNSANI

25 SERDAR DOYURAN LİSE EMLAKÇI

26 ALİCAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

27 CELAL DENİZ ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU

İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM

İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER

İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ

İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI

İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK

İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI

İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI

İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK

İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA

İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK

İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN

İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR

İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN

İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN

İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI

İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN

İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER

İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL

İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN

İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER

İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER

İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ

İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN

İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

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