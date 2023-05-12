İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler?

İstanbul 2. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? İstanbul kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...
İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında ikinci bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.
İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN
İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN
İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR
İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA
İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER
İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU
İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN
İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM
İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK
İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ
İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU
İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU
İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU
İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR
İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY
İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY
İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN
İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR
İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL
İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM
İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN
İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA
İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN BÜYÜK ELÇİ
İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE ÖĞRETİM ÜYESİ
İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK MİMAR
İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU GAZETECİ - EKONOMİST
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA SERBEST ÖZEL
İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ MEDYA YÖNETİCİSİ
İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN AVUKAT
İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU SERBEST ÖZEL
İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS AVUKAT
İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM DİN GÖREVLİSİ
İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN
İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU- ARAŞTIRMACI- YAZAR
İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ
İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ YÜKSEL İŞ İNSANI
İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN TİCARET İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS YÖNETMEN, AKTIVIST
İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU
İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ IŞLETME YÖNETIMI IŞLETMECI
İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL AVUKAT
İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY İŞLETMECİ
İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER AVUKAT
İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI FİNANS UZMANI
İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ AVUKAT
İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU AVUKAT İŞ İNSANI
İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN AVUKAT
İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU DOKTOR
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3 FERHAT ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ
4 NUR TUĞBA AKTAY YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 BİROL GÜR LİSE ESNAF
7 YÜKSEL KALECİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL İŞ İNSANI
9 MAHMUT YALÇIN LİSE İŞ İNSANI
10 TUĞRUL GÖK LİSE MEMUR
11 AYHAN ARAS LİSE İŞ İNSANI
12 FEİME AKINCI ÖN LİSANS RADYOLOJİ TEKNİKERİ
13 NEVRA İMAMOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
14 MEHMET ÇETİN LİSE İŞLETMECİ
15 RECEP YAVAŞ İLKOKUL EMEKLİ
16 ALİ ATABEYOĞLU YÜKSEK LİSANS ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ ÖN LİSANS ESNAF
18 SERKAN BÜYÜK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
19 MURAT SANCAK YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
20 ERKAN ÖZÇELİK LİSE İŞ İNSANI
21 CANER ÖNER ÜNİVERSİTE AVUKAT
22 BEYDA NUR AYÇETİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
23 FERDA KAPUCUOĞLU YÜKSEK LİSANS FİNANSAL ANALİSTCİ
24 NECDET ÖZTÜRK ÖN LİSANS İŞ İNSANI
25 SERDAR DOYURAN LİSE EMLAKÇI
26 ALİCAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
27 CELAL DENİZ ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU
İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM
İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER
İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ
İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI
İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK
İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI
İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK
İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK
İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN
İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR
İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN
İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN
İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN
İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER
İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL
İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN
İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER
İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ
İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN
İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ