HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için müracaat yapıldı

İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için müracaat yapıldı

17.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği’ne müracaat edildi ve üye olunması için elektronik imza süreci başlatıldı.

İstanbul’da yeni baronun kurulması için başvuru yapıldı. İstanbul 2 Nolu Baro adıyla açılan Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada "11 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde 31186 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı Yasa kapsamında İstanbul’da yeni bir baro kruulması çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

“İstanbul Barosu’nda yıllardır gerçekleştirilen baro seçimlerinde seçilme hakları bakımından sistemin getirdiği temsil edilemezlik çıkmazı bu yasa ile aşılmış, diğer bir deyişle baro özgürleştirilmiştir” denilen açıklamada "Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Demokrat Hukukçular Derneği, Hukukun Üstünlüğü Derneği, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Yeryüzü Avukatları Derneği, Hukukçular Derneği ile Uluslararas Hukukçular Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi ve meslektaşlarımız olarak ortak iradelerimiz ile 2 no.lu baro adı altında yeni baromuzun kuruluşuna karar vermiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada tüm avukatlara da baroya katılmaları için davette bulunuldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre avukatlar Cevizlibağ'daki bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla da çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda açıklama yapan avukat Şengül Karslı, Kurucular Kurulu olarak İstanbul'da yeni bir baro kurmak için çalışmalarını başlattıklarını, Türkiye Barolar Birliği'ne müracaat yaptıklarını ve elektronik ortamda oy kullanabilmek için Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) kapsamında oy kullanma sürecinin bugün itibarıyla başladığını söyledi. Kurucu üyelerden Niyazi Paksoy da "Elektronik imza sürecinde 2 bin imzamızın bir iki gün içinde tamamlanmasını takiben Barolar Birliği'nin vereceği yetkiyle birlikte Kurucular Kurulu olarak bizler baromuzun kuruluşunun ve organlarının seçilmesi için genel kurula gideceğiz. Çok kısa süre içinde baromuzu kuracağız” diye konuştu.

Ankara ve İzmir'de de ikinci baroların kurulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Avukat sayısı beş bini geçen illerde, en az iki bin imza toplanması halinde yeni bir baronun kurulmasına imkan sağlayan "Çoklu Baro" düzenlemesi 11 Temmuz'da AKP ve MHP'nin oylarıyla TBMM'de kabul edilmişti.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Bursa'da 65 yaş ve üstü için yeni kararBursa'da 65 yaş ve üstü için yeni karar
Altınbaşak otu: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Altınbaşak otu: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
'Bu kadarına da pes'
'Bu kadarına da pes'

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Üvey yeğeninin göğsüne kama sapladı
Üvey yeğeninin göğsüne kama sapladı
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Diğer Haberler

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Bodrum’da şoke eden görüntü! Kaçak yapılar deniz dibine kadar indi
Şoke eden görüntü! Kaçak yapılar deniz dibine kadar indi
Bursa'da 65 yaş ve üstü için yeni karar
Bursa'da 65 yaş ve üstü için yeni karar
Hulusi Akar'dan Libya'da kritik mesajlar
Bakan Akar'dan Libya'da kritik mesajlar
Bursa'da korkutan orman yangını! Alevler villalara yaklaşıyor
Korkutan yangın! Alevler villalara yaklaşıyor
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.