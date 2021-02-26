İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan 28 Şubat açıklaması

İstanbul 2 Nolu Barosu, 28 Şubat sürecinin yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Baro Başkanı Gönül Yıldız açıklamasında, “28 Şubat bildiğiniz üzere tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır" dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu, 28 Şubat sürecinin yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Gönül Yıldız ve baro üyeleri katıldı.

“28 Şubat bildiğiniz üzere tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır”

Grup adına basın açıklaması yapan başkan Yıldız, “28 Şubat bildiğiniz üzere tarihe kara bir leke olarak yazılmış ve toplumun kahir ekseriyetini kılcal damarına kadar etkilemiş bir darbedir. 28 Şubat 1997’de, 9 saat süren MGK toplantısı sonrasında cunta zihniyeti ’irtica’ bahanesi ile ideolojik ve özgürlükleri daraltan şu an yaşadığımız birçok soruna neden olan kararları hükümete dikte etmiştir. Akabinde ülkede oluşturulan kaosa destek veren sivil görünümlü dikta destekçileri ile meşru hükümet düşürmüş bu kararları uygulayacağını taahhüt eden yeni bir hükümet göreve getirilmiştir. 28 Şubat Türkiye’de yaşayan büyük bir kesimin, doğuştan sahip olduğu evrensel insan haklarının mevcut Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen ayaklar altına almıştır” dedi.