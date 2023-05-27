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İSTANBUL 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Erdoğan - Kılıçdaroğlu seçim sonuçları

27.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları yarın anbean takip edilebilecek. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi nedeniyle; yarın gerçekleştirilecek. Seçmenler 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı lideri Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Peki, 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2. Tur cumhurbaşkanlığı İstanbul seçim sonuçları Mynet.com'da olacak. İşte İstanbul seçim sonuçları ekranı...

İSTANBUL 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Erdoğan - Kılıçdaroğlu seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından yakından takip edilebilecek. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde seçmenler sandığa gidip oy kullanacak. Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları anbean incelenecek. Birçok kişi internette "28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?" sorularını araştırıyor. İşte İstanbul seçim sonuçları ekranı...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

İstanbul seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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