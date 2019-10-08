İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan’ın yargılandığı davada Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

\u0130stanbul 26. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi Nazl\u0131 Il\u0131cak ile Ahmet Altan\u2019\u0131n yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada Yarg\u0131tay\u2019\u0131n bozma karar\u0131na uyulmas\u0131na karar vererek, tutuklu 5 san\u0131\u011f\u0131n tutukluluk halinin devam\u0131na h\u00fckmetti.PARTNER\u0130ki otomobilin g\u00fcc\u00fcne kar\u015f\u0131 koydu...Bolu\u2019da, yol verme kavgas\u0131nda babay\u0131 darp eden s\u00fcr\u00fcc\u00fcye para cezas\u0131 verildiTakla at\u0131p tarlaya u\u00e7an otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc
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