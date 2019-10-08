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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan’ın yargılandığı davada Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul 26.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan’ın yargılandığı davada Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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