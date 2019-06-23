İstanbul 3 Ay Sonra Yine Sandık Başında

İstanbullular, 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından bugün tekrar sandık başına gidiyor.

Üç ay önceki seçimleri CHP adayı Ekrem İmamoğlu AKP’li rakibi Binali Yıldırım’a karşı 13 bin 729 oy farkıyla kazanmış, ardından mazbatasını alarak görevine başlamıştı. Ancak AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz doğrultusunda seçimin 23 Haziran’da yenilenmesi kararı alındı. YSK’nın seçimi yenileme kararına, “kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 754 sandıkta görev alan sandık başkanlarının kanuna aykırı bir biçimde seçildiği” itirazı gerekçe gösterildi.

10 milyon 560 bin 963 seçmen, İstanbul geneline kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Seçimde Yıldırım ve İmamoğlu dışında 19 aday daha yarışıyor. Adaylardan 17’si bağımsız, partili adayların diğer ikisiyse Saadet )(Necdet Gökçınar) ve Vatan (Mustafa İlker Yücel) partilerinden. Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde MHP'yle kurulan Cumhur İttifakı adına, Ekrem İmamoğlu da İYİ Parti'yle birlikte kurulan Millet İttifakı adına seçimlere giriyor. İttifak adaylığı 31 Mart'ta olduğu gibi, seçmenlere sunulan oy pusulalarına da yansıyacak.