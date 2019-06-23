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İstanbul 3 Ay Sonra Yine Sandık Başında

23.06.2019 03:21 | Son Güncelleme

İstanbullular, 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından bugün tekrar sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 08:00’da başlayıp 17:00’de sona erecek.

İstanbul 3 Ay Sonra Yine Sandık Başında

İstanbullular, 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından bugün tekrar sandık başına gidiyor.

Üç ay önceki seçimleri CHP adayı Ekrem İmamoğlu AKP’li rakibi Binali Yıldırım’a karşı 13 bin 729 oy farkıyla kazanmış, ardından mazbatasını alarak görevine başlamıştı. Ancak AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz doğrultusunda seçimin 23 Haziran’da yenilenmesi kararı alındı. YSK’nın seçimi yenileme kararına, “kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 754 sandıkta görev alan sandık başkanlarının kanuna aykırı bir biçimde seçildiği” itirazı gerekçe gösterildi.

10 milyon 560 bin 963 seçmen, İstanbul geneline kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Seçimde Yıldırım ve İmamoğlu dışında 19 aday daha yarışıyor. Adaylardan 17’si bağımsız, partili adayların diğer ikisiyse Saadet )(Necdet Gökçınar) ve Vatan (Mustafa İlker Yücel) partilerinden. Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde MHP'yle kurulan Cumhur İttifakı adına, Ekrem İmamoğlu da İYİ Parti'yle birlikte kurulan Millet İttifakı adına seçimlere giriyor. İttifak adaylığı 31 Mart'ta olduğu gibi, seçmenlere sunulan oy pusulalarına da yansıyacak.

Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 08:00’da başlayıp 17:00’de sona erecek. Seçim kampanyası dün akşam 18:00’den itibaren sonlandırılmıştı.

Seçmen bilgi kağıdı ulaşmayan İstanbullular, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebiliyor.

Seçimler sırasında İstanbul Valiliği tarafından üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe koyan valilik, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) oluşturdu.

Güvenlik amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’ndan, Emniyet Müdürlüğü’nden ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplam 52 binin üzerinde personel görevlendirildi. İstanbul dışından da 2 binin üzerinde güvenlik personeli getirilirken valilik tüm birimlerin yeterli sayıda kara, deniz ve hava aracıyla araçlarıyla seçim günü görevlendirildiğini açıkladı.

Seçimle ilgili yayınlara yönelik yasak Türkiye saatiyle 21:00'de kaldırılacak. Ancak YSK 31 Mart seçimlerinde yayın yasağını 21:00'den önce kaldırmıştı.

​İmamoğlu Üsküdar'da, Yıldırım Pendik'te son mitinglerini düzenledi

Bu arada yarışın iki büyük adayı dün seçim yasaklarından önce son mitinglerini düzenledi. Son mitingini Üsküdar'da yapan CHP adayı İmamoğlu, vaatlerini anlattı, "İstanbul'u 16 milyon insanla birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

Son mitingini Pendik'te düzenleyen AKP adayı Binali Yıldırım da seçmenlerine yaptığı konuşmada, "Bu iş tamam" mesajı verdi.

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