İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte tam liste

İstanbul 3. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? İstanbul kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri
İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ
İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN
İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL
İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU
İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ
İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK
İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ
İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU
İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM
İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK
İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN
İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ
İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI
İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE
İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI
İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU
İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER
İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ
İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN
İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT
İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU
İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN
İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI
İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ
İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ
İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL
İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN
İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN
İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN
İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK
İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR
İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI
İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR
İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK
Engin Altay,
Erdoğan Toprak,
Türkan Elçi,
İlhan Kesici,
Zeynel Emre,
Mustafa Yeneroğlu (DEVA),
Bülent Kaya (Saadet Partisi),
Doğan Demir (Gelecek Partisi),
Özgür Karabat,
Medeni Yılmaz (DEVA),
Turan Taşkın Özer,
Doruk Bulut,
Oğuz Kemal Yakar,
Turgay Özcan,
Fevzi Donat,
Utku Caner Çaykara,
Hüseyin Remzi Gökbulak,
Bayram Ali Çeşmeci,
Recep Karakoç,
Burak Yıldırım,
Eda Kurt,
Kazım Özeren,
Margarit Dikme,
Mehtap Albayrak,
Nazlı Akyüz,
Özlem Durdağıdokuyucu,
Sinam Karahan,
Sinem Özcan,
Süleyman Şafak,
Cemal Doğan,
Hüseyin Arda Engizek,
Turgut Koç,
Server Gökmen,
Ender Unutanersözlü,
Neşe Kıyık,
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 İLKAY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFA ALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 MEHMET GÜRBÜZ
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
ALİ KIDIK
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK