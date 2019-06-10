 İSTANBUL - 3 GÜNDÜR ARANAN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 gündür kayıp olan zihinsel engelli çocuğun cesedi park halindeki bir minibüs ve duvar arasında bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Halkalı Merkez Mahallesi Özden sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesi çalışanları iş yerine geldiklerinde park halindeki minibüs ile duvar arasında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

CESET 11 YAŞINDAKİ KAYIP ÇOCUĞA AİT ÇIKTI

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri cesedin 7 Haziran'dan beri kayıp olan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'e ait olduğunu belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları da cesedi teşhis etti. Acılı ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

"ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR "

Olayı anlatan acılı dede İsmail Atabey , "Cuma günü akşam saat 4'ten beri kayıptı. O saatten beri arıyoruz. Telefonlar geldi baktık ama bulamadık. en son bugün ablamın kızı beni aradı. Cenazeyi görmüş ve teşhis etmiş burada. Burada ölmesini, buradan kapının oradan araya düşmesini ben mantıklı bulmuyorum. Bize söylenen arkadan girmiş bu pencereden çıkmış ama o çocuk buradan sığamaz. Kapıdan duvar arasına düşmüş. Orada kan izleri de var. Öldürülüp oraya bırakılmış olabilir. Her ihtimal var" diye konuştu.

Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Minibüsten görüntü

bulunduğu yerden görüntü

Yakınlarından ve vatandaşlardan görüntü

Dede ile röportaj

Yakınlarının ağlaması

