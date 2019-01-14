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İSTANBUL - 8 YILDIR ARANAN 'HAYALET' YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  8 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı Esenyurt'ta rezidans dairesinde gözaltına alındı.  Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 yıldır aranan siber dolandırıcılık, hırsızlık gibi çeşitli suçlar ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
8 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı Esenyurt'ta rezidans dairesinde gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 yıldır aranan siber dolandırıcılık, hırsızlık gibi çeşitli suçlar ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 'Hayalet' lakabını kullanan 43 yaşındaki şüpheli Ceyhun Tayar'ın kaldığı yeri belirleyerek operasyon yaptı. Şüpheli Ceyhun Tayar'ın Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta yaşadığını belirleyen ekipler, 8 Ocak'ta yaptığı baskında Tayar'ı gözaltına aldı.

117 SUÇTAN ARANIYORDU
Ceyhun Tayar'ın yapılan geniş çaplı sorgulamasında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sebebiyle dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Görevli memura mukavemet', 'Mala zarar verme', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 117 arama kaydı ve bazı suçlardan ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNEDİRLDİ
Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri 11 Ocak'ta tamamlanan Tayar, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhun Tayar çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin adrese gelişi
-Rezidanstan görüntü
-Şüpheli Ceyhun Tayar'ın sağlık kontrolüne götürülmesi
-Genel ve detaylar

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