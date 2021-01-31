İstanbul'a 1987 karı yağacak iddiası gündem oldu! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri geldi

İstanbul'da kar yağışı denilince ilk akla 1987 yılı gelir. Mart ayında başlayan 'kara kış' 10 gün boyunca etkili olmuş. Aralıksız 18 saat boyunca yağan kar İstanbul'da hayatı felç etmiş kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu.

Benzer bir soğuk hava dalgasınınyine İstanbul'a doğru yaklaştığı iddiası bir anda gündem oldu. "İstanbul'a 1987 karı yağacak. Kar kalınlığı İstanbul'da 1 metre olacak" söylentileri hızla yayıldı.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Uzmanlar söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken Meteoroloji'den de hava durumuyla ilgili dikkat çeken tahminler geldi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son hava durumu tahminlerine göre bırakın kara kışın gelmesini İstanbul'da hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 16 dereceye kadar çıkacak. Salı ve çarşamba günü ise yağmurlu hava etkili olacak.

1987 KIŞINDA İSTANBUL'DA NE OLMUŞTU?

Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul’u vurup geçmişti. İstanbul’da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. İddialara göre aç kalan kurtlar şehre inmişti.

