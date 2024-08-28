HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda! Hükümet düğmeye bastı: Her 500 kişiye bir tane düşecek

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda! Hükümet düğmeye bastı: Her 500 kişiye bir tane düşecek

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
28.08.2024 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un kronik sorunu taksilerle ilgili yeni bir dönemin kapısı aralandı. Daha önce taksi sayısının artırılmasıyla ilgili öneriler İBB meclisinden geçmemişti. Şimdiyse hükümet harekete geçti, yeni yasa teklifi hazırlandı. Teklifle taksi sayısının yüzde 73 oranında artması hedefleniyor. Yani 13 bin yeni taksi İstanbullular için yolda.

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda! Hükümet düğmeye bastı: Her 500 kişiye bir tane düşecek

İstanbul'da taksi sorunu için hükümetten hamle geldi. İBB verilerine göre günümüzde taksi başına 861 kişi düşüyor. Yeni yasa teklifiyle her 500 kişiye bir taksi düşecek bir planlama hazırlandı. Böylece 18 bin 395 olan taksi sayısı 31 bin 815'e çıkarılacak.

YÜZDE 73 ORANINDA ARTIŞ

Üst düzey yetkililerin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre hükümet, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor.

Teklifle İstanbul için özel düzenleme yapılarak, her 500 kişiye en az bir taksi düşecek şekilde taksi sayısının artırılması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor. İBB verisine göre bu sayı nüfusu yüksek kentlerden Mexico City’de 272, Paris’te ise 378, Londra’da ise 413 seviyesinde.

thumbs_b_c_4b95da272357cc8c5b5acf8c1bf6cfba

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CUMHUR İTTİFAKI'NDAYKEN TEKLİFLER GEÇMEMİŞTİ

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığının ilk döneminde Belediye Meclisi’nde çoğunluk AK Parti ve MHP’de olduğu için belediyenin önerileri meclisten geçmemişti. İmamoğlu’nun ikinci kez seçilmesi ve Meclis çoğunluğunu da ele geçirmesinin ardından hükümet de harekete geçti.

13 BİN YENİ TAKSİ YOLDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kentte 18 bin 395 taksi bulunuyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor. Yetkililere göre artışın zamanlaması ileri bir aşamada belirlenecek.

thumbs_b_c_c643cf5a588f09cecef47652ccbd9e23

TAKSİ LİSANSLARI 5 YIL OLACAK

Yasa teklifiyle ayrıca operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek. Taksilerdeki denetimin artırılması amacıyla da taksi lisanslarının 5 yıl süreyle verilmesi, belirli şartlarla yenilenmesi düşünülüyor.

TAKSİ YETERSİZLİĞİ UZUN SÜREDİR ŞİKAYET KONUSU

İBB verilerine göre 1990 yılında İstanbul’da bin kişiye 2,38 taksi düşüyordu. İstanbul’un 1990 yılındaki nüfusu 7 milyon 309 bin 190 iken 2021’de nüfus yüzde 117 artarak 15,8 milyona çıktı. Ancak taksi sayısı bu süre içerisinde sadece %5,7 oranında arttı. Taksi sayısındaki yetersizlik taksilerin müşteri seçmeleri gibi şikayetlerin artmasına yol açıyor.

TURİSTLERDEN YÜKSEK ALINDIĞI HABERLERİ SIK SIK GÜNDEM OLUYOR

Megakente gelen turist sayısı da 15 yılda iki katından fazla arttı. Taksilerde Türk vatandaşlarına göre çok daha yüksek ücretlerle turistlerin kandırılmasına ilişkin haberler sıklıkla medyaya yansıdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi ibb
En Çok Okunan Haberler
Derin dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü

Derin dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü

'Kocandan boşanıp beni alacaksın' Eşinin halasının oğlunu satırla...

'Kocandan boşanıp beni alacaksın' Eşinin halasının oğlunu satırla...

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

AK Parti için hazırlanan rapor iddiası ortalığı karıştırdı

AK Parti için hazırlanan rapor iddiası ortalığı karıştırdı

MasterChef yarışmacılarının kazancı gündemde! İşte haftalık maaşları

MasterChef yarışmacılarının kazancı gündemde! İşte haftalık maaşları

Kayıp Narin için "Sonuca çok yaklaştık" açıklaması geldi

Kayıp Narin için "Sonuca çok yaklaştık" açıklaması geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.