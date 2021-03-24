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İstanbul'a bir de böyle bakın! Hayran kalacaksınız

24.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Rus film ekibi tarafından kayda alınan megakentin manzarası görenleri hayran bıraktı. İzleyenleri mest eden İstanbul videosu, gün doğumu sırasında kayda alındı. Videoda Ayasofya ve Çamlıca Camilerine de yer verildi.

İstanbul’u yaklaşın 3 hafta sürede drone ile görüntüleyen Rus film ekibi Tımelab, hazırladıkları “Kıtaların aşkı” isimli video klip ile büyük beğeni topladı. Sadece gün doğumu ve gün batımında çekip yapan film ekibi izleyenlere büyüleyici bir İstanbul manzarası ortaya çıkartıyor. Ayasofya ve Çamlıca camileri tüm heybeti ile drone ile çekilen görüntülere yansıyor. Şehrin tarihi kültürel zenginliğinin ve modern yapıların farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı video İstanbul’u sosyal medya platformlarında Dünya’ya tanıtacak. İstanbul’un sevimli misafirleri yunus balıkları da videoda gemilere eşlik ederken yer aldı.

'BU ŞEHRİN BİR BENZERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

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Hazırladığı kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rus Yönetmen Andrew Efimo, “Rusya’nın St. Petersburg şehrinden geliyoruz bizim ekibimizin ismi TIMELAB. Bence İstanbul Dünya’da çok etkileyici bir şehir, inanılmaz kültüre sahiplik ediyor. Buradaki insanlar çok farklı bir şehirde yaşıyor. Örneğin her gün boğaz köprüsü ve güzel bir deniz görüyorlar. Bu unsurlar şehri çok farklı kılıyor. Türkiye bize Covid-19 salgını döneminde kapılarını açtı, bu yüzden bizim uzun zaman sonra ilk projemizi gerçekleştirdiğimiz yer. İstanbul’da eski ve yeni mimarı aynı anda görebiliyorsunuz. Ben bu şehrin bir benzeri olmadığını düşünüyorum. Bizim amacımız dünyadaki güzellikleri göstermek. İstanbul’un bir kısmı Asya kıtasında bir kısmı da Avrupa kıtasında bu yüzden çok farklı kültürlere sahip insanlar burada yaşıyor. İstanbul’da benim favori mekanım Boğaz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de bundan sonraki projemizi Kapadokya’da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

'İSTANBUL'UN TANITIMINA BÜYÜK KATKISI OLACAK'

Rus film ekibinin drone çekimlerinde beraber çalıştığı Oğuz Albayrak, “Rus film ekibi arkadaşlarımız İstanbul’da birkaç arkadaşımızın önerisi ile bizle çalışmaya başladılar. 12 gündür İstanbul’da gün doğumu ve gün batımında çok güzel kareler yakaladık. Tarzlarının biraz kendilerine özgün olduğunu düşünüyorum. İstanbul’un tanıtımına büyük katkısı olacak. En son yaptıkları videonun 60 milyon kişi tarafından izlendiğini biliyorum” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya

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