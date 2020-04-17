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İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 19:45 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında, bu gece saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını bildirdi.

İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Covid 19 salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaktır. İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı tekneleri nakliye belgelerini beyan etmek zorundadır, personel kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir. 20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirimi sağlanacaktır."


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