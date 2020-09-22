İstanbul'a dönüş yapanlar için kritik uyarı! '14 gün izole olun'

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türkiye'de koronavirüs salgınının başladığı mart ayında, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin kırmızı renkte olduğunu ve en çok vakaların burada görüldüğünü söyledi.

Kontrollü sosyal hayatla birlikte haziran itibarıyla seyahatlerin de başladığını, özellikle İstanbul'dan Türkiye geneline bir dağılımın yaşandığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"İnsanların yaylaya, tarıma, kumsala gitmesi gibi nedenlerle İstanbul'un o kırmızılığı Türkiye haritasında bir bulut gibi en doğu sınırımıza kadar gitti. Yaklaşık 1 ay önce de Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Şırnak gibi doğu illerimizde vaka sayılarında bu nedenle bir yükselme görüldü. Taziye, düğün gibi toplu anlamda bir araya gelinen ortamlarda vakaların artmasına sebep oldu. Karadenizde ise tarım işçiliği, yaylaydı, horondu derken toplum, virüsü birbirine bulaştırdı."

İstanbulluların evlerine dönmeye başladığını dile getiren Aydın, haritadaki kırmızılığın doğu sınırından tekrar İstanbul'a yöneldiğine işaret etti.

Koronavirüs vaka sayılarında Ankara'daki en yüksek artışın yaşanmasının, çevre illerdeki hareketlilikten kaynaklandığını dile getiren Aydın, "Çankırılı Çankırı'ya gittiğinde İstanbul'daki Çankırılı da oraya gitti ve birbirlerini enfekte ettiler. Ankaralılar da döndüğünde birbirlerine bulaştırdılar ve sonuç olarak da Ankara, Türkiye'de en yüksek vakanın görüldüğü yer oldu. Son günlerde ise Ankara ve çevresinde bir düşüş yaşanıyor. Sağlık Bakanlığının en yüksek il olarak ilan etmesiyle birlikte vatandaşlar kurallara daha çok dikkat eder hale geldiler. Kalabalıklar, toplu taşımalar ve alışveriş merkezleri ziyaretleri azaldı." diye konuştu.