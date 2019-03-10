İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı! (Elektrikler ne zaman gelecek?)

BEŞTELSİZ Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 ÇIKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., ÇIRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 4 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ 9 Sk., SEYİTNİZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21923-1866)