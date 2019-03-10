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İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı! (Elektrikler ne zaman gelecek?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın dört günlük kesinti programına göre, birçok ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı! (Elektrikler ne zaman gelecek?)

İstanbul'un bazı ilçelerine 11 Mart'ta elektrik verilemeyecek. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti programına göre, kesinti yaşanacak ilçeler ve 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı.

BEDAŞ 11 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

  • PINAR Mh., 1217. Sk., 1218. Sk., 1219. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21464-20653)

  • CERRAHPAŞA Mh., AĞABABA ÇIKMAZI Sk., ESEKAPI ARALIĞI Sk., ESEKAPI Sk., ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU Sk., DEĞİRMEN Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KIZILELMA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., HASEKİ SULTAN Mh., ATİK MEDRESESİ Sk., ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., KIZILELMA Cd., PAZVANT Sk., SEYYİD ÖMER Mh., ALİ ŞİR NEVAİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KIZILELMA Cd., YAPAĞI Sk., TAŞKÖPRÜLÜZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21759-2343 TM)

  • FEVZİ ÇAKMAK Mh., HALKALI Cd., 905. ÇIKMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21599-11339)

  • TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., 2309. Sk., 2319. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21601-11934)

  • FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., HALKALI Cd., 914. Sk., İZMİR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21602-12710)

  • FEVZİ ÇAKMAK Mh., HALKALI Cd., 914. Sk., 915. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21604-11708)

  • FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ZAFER Mh., 118. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 129. Sk., DENİZ GEZMİŞ Cd., ADİLE NAŞİT Bul., SULTANİYE Mh., E-5 TEM Bul., DOĞAN ARASLI Bul., 350. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21649-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109 21027 27870 22930 22884 22667 27461 22904 20501 21797 20399 21302 21255 21291 22775 22916 22917 )

  • CERRAHPAŞA Mh., AĞABABA ARALIĞI Sk., AĞABABA ÇIKMAZI Sk., AĞABABA Sk., BOZACI ODALARI ÇIKMAZI Sk., BOZACI ODALARI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., HASEKİ SULTAN Mh., TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI Sk., TOPÇU EMİNBEY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21760-2159 TM)

  • ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21851-28296 TM)

  • YENİGÜN Mh., 14. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21853-18609)

  • DURUSU Mh., TERKOS-KARABURUN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21797-28440-40001)

  • MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21859-9776,9777,9573,9499,9720,9424,9726,9867 T.M.)

  • SAZLIBOSNA Mh., SAZLIDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21868-28608)

  • CELEPKÖY Mh., HİSARBEYLİ Mh., ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21840-2375 23099 23603 23291 23665 23101 23102 23642 23562 23095 23408 23414 23286 23748 23651 23194 )

  • BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21860-25776)

  • YAHYA KEMAL Mh., MİTHATPAŞA Cd., AKSU Sk., ENGİN Sk., TALATPAŞA Cd., YAVUZ Sk., CENDERE Cd., AŞİRET Sk., ERDOĞAN Sk., GÜLER Sk., KÖŞE Sk., ÖZ Sk., YAHYA KEMAL Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21879-9317 T.M.)

  • FETİHTEPE Mh., ÖNEM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21857-3325)

  • SANAYİ Mh., MALAZGİRT Cd., NEŞELİ Sk., YEŞİL YURT Sk., ESNAF Sk., ÇAĞLAYAN Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., PİYALE Sk., HIZIR REİS Sk., YILDIRIM Sk., ERGENEKON Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21889-418)

  • MAREŞAL ÇAKMAK Mh., BİRSEL Sk., KOCA YUSUF Sk., KARDEŞLER Sk., BİNGÖL Sk., ŞİRİN Sk., SELİM Sk., TOPEL Sk., VARIŞ Sk., VURAL Sk., VARDAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21896-010)

  • FEVZİ ÇAKMAK Mh., 756. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 795. Sk., 799. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 803/2. Sk., 803/3. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21899-29498 TM )

  • UĞUR MUMCU Mh., 2272/1. Sk., 2336. Sk., 2345. Sk., 2347. Sk., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21900-29860 TM)

  • TAŞOLUK Mh., EGEMEN Cd., GÜNBATIMI Sk., YEŞİL PAZAR Cd., KAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21901-28637)

  • MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ADA Sk., AYDIN 1 Sk., GÜMÜŞ Sk., SPOR Sk., ÖRNEK Sk., ŞAHİNKAYA Sk., MİTHAT PAŞA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21943-3071)

  • GÖKALP Mh., 32/2 Sk., 33 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 34/3 Sk., 35 Sk., 36 Sk., 37 Sk., 38 Sk., 38/1 Sk., 38/2 Sk., 40 Sk., 73 Sk., 73/1 Sk., 73/2 Sk., 73/4 Sk., 73/5 Sk., 73/6 Sk., 73/7 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., TELSİZ Mh., 69/2 Sk., 71 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21922-1713)

  • YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21929-28019-29971-29975-29259-28696-30513-28883-29790-29576-30513-29259-28696-29483-28385)

  • ATAKENT Mh., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21932-12510)

  • İSTİNYE Mh., ALINTERİ Sk., BAYIR ÇIKMAZI Sk., DERE Sk., DEĞİRMEN Sk., ESKİ HARMANLAR Sk., HAMAM Sk., MEKAN Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., NAME Sk., PİKNİK Sk., SARIYER Cd., ÇAYIR Cd., ÇAYIR. Sk., MEHMET ŞÜKRÜ Sk., İSMAİL GALİP ERCAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21935-4426)

  • MURATBEY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21937-23534 23044 23542 23767 23546 23163 23709 23480)

  • MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ADA Sk., SÜMBÜL Sk., ÖRNEK Sk., ŞAHİNKAYA Sk., YAYLA Sk., BARAN Sk., ERSAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21945-3401)

  • PAZARİÇİ Mh., BAHAR Sk., AÇIK Sk., ÇALIŞKAN Sk., SAADET Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21951-8506)

  • YENİKÖY Mh., KÖYBAŞI Cd., KİRAZLI BAĞLAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21936-4022)

  • SİLAHTARAĞA Mh., YENİYOL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21909-28342 TM)

  • BEŞTELSİZ Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 ÇIKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., ÇIRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 4 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ 9 Sk., SEYİTNİZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21923-1866)

  • PAZARİÇİ Mh., ORDU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21946-8505)

  • MERKEZ Mh., SİLAHTARAĞA Cd., BASMACI ABDİ EFENDİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21947-8905)

    • AYEDAŞ 11 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

    ATAŞEHİR

    09:00 - 17:00 saat aralığında
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: NECLA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKINCI GENÇLER

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYDEMİR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKYILDIZ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AVCI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYDINLAR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ÖZBEK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SÜTÇÜ YOLU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YAVUZ BEY

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SÜTÇÜ YOLU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TAŞLIYOL

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKINLAR ÇIKMAZI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER

    10:30 - 13:30 saat aralığında
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SELİMBEY

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SANCAKTAR

    ÇEKMEKÖY

    09:00 - 14:00 saat aralığında
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İĞDE

    KARTAL

    09:00 - 13:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: NALAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EGEMENLİK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİSAFİR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÖZSÖĞÜT

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK

    14:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER

    09:00 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞAHANE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ESKİBOSTAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MELTEM

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SERA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DİKİLİTAŞ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: EFENDİ

    10:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFİR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜVENLİ

    14:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAĞ

    MALTEPE

    09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LİMON

    09:30 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

    09:30 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK

    10:30 - 13:30 saat aralığında �

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

    09:00 - 15:00 saat aralığında �

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KILAVUZ ÇAYIRI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SELVİM

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: YAVRU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ZAFER

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SİMA ÇIKMAZI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞİMŞİR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ORKİDEM ÇIKMAZI

    PENDİK

    09:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ARSLAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: CANAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEVHİD

    14:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MÜSTAKBEL

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: HOŞSEDA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MARAŞ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: SÖĞÜT

    SULTAN BEYLİ

    09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy:

    MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GELİNGÜLÜ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HEKİM

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAMER ÇIKMAZI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAHABE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAMSUN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SERİN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UMUT

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÜÇGÖZ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AZA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ASLIHAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAHYALAR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MOZAİK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YUŞA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜNGÜ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UĞUR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DİKİLİTAŞ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FATİH

    ÜMRANİYE

    09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN

    09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy:

    MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

    09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy:

    MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYDIN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HEKİMBAŞI CAMİ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OTLUKBELİ

    10:00 - 13:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SONAY

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: EGE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: SEZEN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÜRKLER

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DESTAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DİCLE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİRALAY

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇEVRE

    ÜSKÜDAR

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HARBİYE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TUNÇ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜNIŞIĞI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: EGEMEN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NAZ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NURDAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜZİDE HANIM

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: YAZICILAR

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KELEBEK

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TURNA

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERZİNCANLI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALEV

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜLCÜ

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKİNCİ DERE

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MALATYALI

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ŞİFA

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    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERMAN

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: OYA

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