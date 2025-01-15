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  4. İstanbul'a en yakın illerden biri... Faruk Özlü'den İmamoğlu'na çağrı: "İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor!"

İstanbul'a en yakın illerden biri... Faruk Özlü'den İmamoğlu'na çağrı: "İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor!"

15.01.2025 13:31
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İstanbulluların su ihtiyacı konusunda Düzce ile İstanbul arasında Melen Çayı transferi uzun süredir gündemde. Kadir Topbaş döneminde temelleri atılan projede son durum merak ediliyordu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İBB yönetimini suçlarken 'İstanbulluların içtiği suya lağım suyu karışıyor' dedi.

İstanbul'a en yakın illerden biri... Faruk Özlü'den İmamoğlu'na çağrı: "İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor!"

Düzce Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olmak için teklifte bulunduğunu fakat bu teklifin İBB tarafından kabul edilmediğini belirten eski bakanlardan Faruk Özlü; İSKİ'yi görevini yerine getirmemekle suçladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ 'nin su havzası içinde bulunan Düzce’de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar; İSKİ’nin İstanbul’a su sağlayan derelerin temizliliği ile ilgili yükümlülüklerini kapsıyor. Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor.

FARUK ÖZLÜ: İSTANBULLULARIN İÇTİĞİ SUYA LAĞIM KARIŞIYOR

İBB ve İSKİ Yönetimleri bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor.
Geçen yıl Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün İstanbul ile Düzceyi ‘su kardeşi’ ilan etme girişimini İBB kabul etmedi. Bunun üzerine Düzce Kocaeli ile su kardeşi ilan edildi. Düzceli hemşehrilerimizin bilgisine."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Faruk Özlü
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