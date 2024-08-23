İstanbul’a gidecekler dikkat! O güzergahlar trafiğe kapatılacak saat verildi

Sakarya Valiliği Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’da Hendek-Gümüşova arasında üstyapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:



“ O-4 Otoyolu Hendek Kavşağı - Gümüşova (Kontrol Kesim No: O-4/21 ve O-4/22) arasında üstyapı yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Güney taşıma yolu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Kuzey taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Bu çalışma akabinde, Kuzey taşıma yolu (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Güney taşıma yolundan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Çalışmalar 26.08.2024 Pazartesi günü saat 21.00’ de başlayacaktır. Her gün akşam 21.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır” (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır