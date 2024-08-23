HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’a gidecekler dikkat! O güzergahlar trafiğe kapatılacak saat verildi

İstanbul’a gidecekler dikkat! O güzergahlar trafiğe kapatılacak saat verildi

23.08.2024 17:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu O-4 Otoyolu Hendek ve Gümüşova arasında gerçekleşecek olan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü açıklama yaptı.

İstanbul’a gidecekler dikkat! O güzergahlar trafiğe kapatılacak saat verildi

Sakarya Valiliği Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’da Hendek-Gümüşova arasında üstyapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“ O-4 Otoyolu Hendek Kavşağı - Gümüşova (Kontrol Kesim No: O-4/21 ve O-4/22) arasında üstyapı yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Güney taşıma yolu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Kuzey taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Bu çalışma akabinde, Kuzey taşıma yolu (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Güney taşıma yolundan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Çalışmalar 26.08.2024 Pazartesi günü saat 21.00’ de başlayacaktır. Her gün akşam 21.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır” (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sakarya otoyol
En Çok Okunan Haberler
Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı!

Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı!

İmamoğlu isyan etti: Derhal akıllarını başlarına alsınlar

İmamoğlu isyan etti: Derhal akıllarını başlarına alsınlar

Marmaris'teki 5 yıldızlı otel kamulaştırıldı! KYK yurduna dönüştürüldü: Otel konforunda...

Marmaris'teki 5 yıldızlı otel kamulaştırıldı! KYK yurduna dönüştürüldü: Otel konforunda...

5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar! 1yıl ertelemeli

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar! 1yıl ertelemeli

Üniversite mi lüks araç otoparkı mı belli değil! 'BMW gariban kalmış'

Üniversite mi lüks araç otoparkı mı belli değil! 'BMW gariban kalmış'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.