HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'a giriş çıkışlar yasak mı... Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Şehirler arası seyahat yasağı başlıyor mu?

İstanbul'a giriş çıkışlar yasak mı... Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Şehirler arası seyahat yasağı başlıyor mu?

17.11.2020 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'a giriş çıkışlar yasak mı... Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Şehirler arası seyahat yasağı başlıyor mu?

Bütün Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan sonuçlarda. Son dakika haberlerinden gelen bilgiye göre Bilim Kurulu üyeleri toplantıda seyahat yasağı ile birlikte sokağa çıkma yasağı önerecek. Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı araştıran vatandaşlar Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak sonucu bekliyor. Vaka sayısının çok fazla arttığı İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklanacak mı? Son dakika Bakanlar Kurulu açıklamaları merak ediliyor...

Bugün tüm vatandaşları gözü kulağı Bakanlar Kurulu'ndan gelecek açıklamalara yönelmiş durumda. Vatandaşlar Bilim Kurulu üyelerinin önereceği seyahat yasağı başlayacak mı merak ediyor. Özellikle vaka sayılarındaki artış dikkat çeken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklanacak mı sorusuna cevap aranıyor. Özellikle kış yaz döneminde İstanbul'dan memleketine giden vatandaşlar, seyahat yasağı gelecek mi araştırmasına başladı.

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANACAK MI?

Hareketliliğin ve bulaş yoğunluğunun en fazla olduğu şehirlerden birisi olan İstanbul'da İBB'nin aldığı kararla bu sabah İBB'ye bağlı şehir tiyatroları, spor salonları ve İSMEK'in kapanma kararı alınmıştı. Yeni yasakların geleceği öngörüsünü paylaşan uzmanlar İstanbul'a giriş çıkış yasağının başlayacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Şehirler arası seyahat yasağı ile sokağa çıkma yasağı gelecek mi araştırılırken bu süreçte önlem olarak okullardaki tatil sürecinin de uzatılması bekleniyor. 16 Kasım tarihinde açıklanan koronavirüs raporunda günlük hasta sayısının 3.316'ya yükseldiği açıklanmıştı. Özellikle İstanbul'da yer alan restoran, kafe, berber ve kuaförler hareketliliğe neden olduğu için kapanma kararı bekleniyor.
Bunlara ek olarak özellikle hafta sonu yoğun olan sokakların ve meydanların halk kullanıma kapatılması bekleniyor. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısından 15:30'dan sonra tüm bu soruların cevabı gelecek.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SALGIN HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Kıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: PişmanımKıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: Pişmanım
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Tunç Soyer'den İzmirlilere karantina çağrısı

Tunç Soyer'den İzmirlilere karantina çağrısı

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan Türk ve Rus askeri heyetlerinin görüşmesine ilişkin açıklama

Bakan Akar'dan Türk ve Rus askeri heyetlerinin görüşmesine ilişkin açıklama

Rize’de feci kaza! Otomobil dereye uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! Aracın içinde sıkışarak can verdi

Karantinadaki baba engelli oğlunu bıçaklayarak evden kaçtı

Karantinadaki baba engelli oğlunu bıçaklayarak evden kaçtı

Korkunç olay! Genç kız çamaşır asarken hayatını kaybetti

Korkunç olay! Genç kız çamaşır asarken hayatını kaybetti

Kıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: Pişmanım

Kıskançlık yüzünden eşini öldüren adam: Pişmanım

Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü! Kimliği şaşkına çevirdi

Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü! Kimliği şaşkına çevirdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.