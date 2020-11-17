İstanbul'a giriş çıkışlar yasak mı... Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Şehirler arası seyahat yasağı başlıyor mu?

Hareketliliğin ve bulaş yoğunluğunun en fazla olduğu şehirlerden birisi olan İstanbul'da İBB'nin aldığı kararla bu sabah İBB'ye bağlı şehir tiyatroları, spor salonları ve İSMEK'in kapanma kararı alınmıştı. Yeni yasakların geleceği öngörüsünü paylaşan uzmanlar İstanbul'a giriş çıkış yasağının başlayacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Şehirler arası seyahat yasağı ile sokağa çıkma yasağı gelecek mi araştırılırken bu süreçte önlem olarak okullardaki tatil sürecinin de uzatılması bekleniyor. 16 Kasım tarihinde açıklanan koronavirüs raporunda günlük hasta sayısının 3.316'ya yükseldiği açıklanmıştı. Özellikle İstanbul'da yer alan restoran, kafe, berber ve kuaförler hareketliliğe neden olduğu için kapanma kararı bekleniyor. Bunlara ek olarak özellikle hafta sonu yoğun olan sokakların ve meydanların halk kullanıma kapatılması bekleniyor. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısından 15:30'dan sonra tüm bu soruların cevabı gelecek.

Bugün tüm vatandaşları gözü kulağı Bakanlar Kurulu'ndan gelecek açıklamalara yönelmiş durumda. Vatandaşlar Bilim Kurulu üyelerinin önereceği seyahat yasağı başlayacak mı merak ediyor. Özellikle vaka sayılarındaki artış dikkat çeken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklanacak mı sorusuna cevap aranıyor. Özellikle kış yaz döneminde İstanbul'dan memleketine giden vatandaşlar, seyahat yasağı gelecek mi araştırmasına başladı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SALGIN HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.