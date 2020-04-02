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  4. İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 07:18 | Son Güncelleme

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi.

Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.

(DHA)

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