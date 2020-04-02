İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

Koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda TEM Otoyolu'ndan ge\u00e7en t\u00fcm ara\u00e7lar trafik polisleri taraf\u0131ndan tek tek denetlendi.\nS\u00fcr\u00fcc\u00fcler ve yolcular\u0131n ate\u015fi trafik polislerince \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farkl\u0131Sosyal medya fenomeni g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131G\u00f6ren \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! Koronavir\u00fcs maskesiyle yollara d\u00fc\u015ft\u00fc