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  4. İstanbul'a ilk kar geliyor! Saat bile verildi: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'a ilk kar geliyor! Saat bile verildi: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 14:07
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İstanbullular dikkat! Yılın ilk karı bugün yağabilir... AKOM hem 3 ilçenin adını verdi hem de saatini duyurdu. Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da ise heyecanlı bir şekilde kar bekleyişi başladı. Öte yandan sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmini yapıldı.

İstanbul'a ilk kar geliyor! Saat bile verildi: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, saat 15.00’dan sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

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FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) tarafından İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu. AKOM’un açıklamasında, “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

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3 İLÇEDE YAŞAYANLAR DİKKAT! KAR İÇİN SAAT VERİLDİ

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul AKOM uyarı
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