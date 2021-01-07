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İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

07.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

İstanbul Arnavutköy Sahili'ne sabaha karşı denize atlayan kişinin cesedi, Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından çıkarıldı. Sahile çıkarılan Doğan Şahin'in sırt çantası ile denize atladığı ve çantasında taş olduğu tespit edildi.

Olay Beşiktaş, Arnavutköy Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bebek Arnavutköy Sahili'ne gelen Doğan Şahin, montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu. Olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde denize atlayan kişiyi arama çalışmalarına hız verdi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Doğan Şahin’in cesedine ulaşıldı. Ceset, Sahil Güvenlik botu ile Arnavutköy İskelesi’ne getirildi. Denizden çıkarılan ceset, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ÇANTASINA TAŞ DOLDURMUŞ

Denize atlayan Doğan Şahin’in sırt çantasına taş doldurup yüklendikten sonra denize atladığı öğrenildi. Taş dolu sırt çantası Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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