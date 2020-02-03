HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'a kar Balkanlardan geliyor! Meteoroloji uyardı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?)

İstanbul'a kar Balkanlardan geliyor! Meteoroloji uyardı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, Trakya bölgesinde Çarşamba gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışı, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışının beklenildiği duyuruldu. İşte 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı...

İstanbul'a kar Balkanlardan geliyor! Meteoroloji uyardı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada İstanbul'da yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Açıklamada, “Bölgemizin Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü Marmara Bölgesinde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yağış, akşam saatlerinden sonra Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın, Çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-70 Km/saat) eseceği ancak rüzgârın Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayıp, Perşembe günüde dahil olmak üzere kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos ve karayel fırtınası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur” denildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK

Yapılan açıklamanın devamında, “İstanbul’da bu gece hafif yağmur geçişi bekleniyor. Çarşamba günü Balkanlar'dan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması bekleniyor. Güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgârın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derecede düşüreceği bekleniyor. Yağışın Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, Cuma günü Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla Cumartesi akşam saatlerine devam etmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
5 Ocak'tan beri haber alınamıyor! 5 Ocak'tan beri haber alınamıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul istanbul kar İstanbul kar yağışı istanbula ne zaman kar yağacak İstanbul hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Okuyucu Yorumları 1 yorum
gel artık gel.Millet kırıldı hastalıktan.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçi ücretleri ne kadar? EGM'den bekçi ücretleriyle ilgili açıklama

EGM'den bekçi ücretleriyle ilgili açıklama

Günlerdir kayıp olan iş insanı yol kenarında ölü bulundu

İş insanı yol kenarında ölü bulundu

Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

5 Ocak'tan beri haber alınamıyor!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi

'283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi'

Bakan Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruluyor

Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruluyor

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.