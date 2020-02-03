İstanbul'a kar Balkanlardan geliyor! Meteoroloji uyardı (İstanbul'a ne zaman kar yağacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada İstanbul'da yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Açıklamada, “Bölgemizin Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü Marmara Bölgesinde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yağış, akşam saatlerinden sonra Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın, Çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-70 Km/saat) eseceği ancak rüzgârın Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayıp, Perşembe günüde dahil olmak üzere kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos ve karayel fırtınası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur” denildi.