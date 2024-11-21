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İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 15 derece düşecek: İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.11.2024 22:01
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İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması... Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar azalıyor. Hava sıcaklığının 10-15 derece azalması bekleniyor. Soğuk hava beraberinde yağmur ve karı da getiriyor. İstanbul'da da kar yağışı kendisini gösterecek. İstanbul Valiliği kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 15 derece düşecek: İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması geldi. Valilik cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece azalacağını ifade etti. Paylaşımının devamında İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı olacağı açıklandı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR AÇIKLAMASI

Valilik açıklamasında şunları ifade etti:

"Meteoroloji’ye göre; bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir."

SICAKLIKLAR YURT GENELİNDE 15 DERECE AZALACAK

Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.

Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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O BÖLGELER İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: -3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir: -5/1, Konya: -5/1, Kayseri: -10/-2, Bolu: -2/1, Samsun: 6/9, Trabzon: 7/10, Erzurum: -10/-7, Diyarbakır: -4/4.

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İstanbul İstanbul Valiliği kar
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