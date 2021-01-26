İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı (Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri)

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; yarından itibaren yurt genelinde kar ve sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA'DA YARIN KAR VAR

Yarın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara, İç Batı Anadolu, Orta Karadeniz'in yanı sıra Başkent'te kar yağışı öngörülüyor. Bunun yanında yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

CANLI YAYINDA İLÇELERİ TEK TEK SAYDI

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerini CNN Türk canlı yayınında Bünyamin Sürmeli aktardı. ‘İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?’ sorularına yanıt veren Sürmeli ‘Yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul’un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası’nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri bu alanda beyaz örtü yapabilecek. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz’ dedi.

TRAKYA İÇİN "TURUNCU" UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan "turuncu" uyarıda, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek kar yağışının yoğun (20-40 cm) gerçekleşmesi bekleniyor.