HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'a kar giriş yaptı! O ilçede kartpostallık görüntüler

İstanbul'a kar giriş yaptı! O ilçede kartpostallık görüntüler

27.12.2024 15:51
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.12.2024 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde düşen hava sıcaklıkları birçok bölgede kendisini iyiden iyiye hissettirdi. Özellikle İstanbul'da da soğuk hava yüzünü gösteriyor. AKOM'un yaptığı kar uyarılarının ardından mevsimin ilk karı İstanbul'un Çatalca ilçesinde yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunmuştu. AKOM'un açıklamasında, “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verilmişti.

Screenshot_1

ÇATALCA VE SİLİVRİ'DE KAR UYARISI YAPILDI

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı uyarısı yapılmıştı.

Screenshot_2

AKOM'UN UYARISI GERÇEKLEŞTİ

AKOM'un uyarısı sonrası bugün İstanbul'un Çatalca ilçesinde kar yağışı başladı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çatalca AKOM kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

'Ormana kaçırıp ayakkabılarının altını öptürdü' Eski valinin eski sevgilisine yaptıkları için şaşırtan karar

'Ormana kaçırıp ayakkabılarının altını öptürdü' Eski valinin eski sevgilisine yaptıkları için şaşırtan karar

Koskoca sektörde fiyat dengesi tamamen bozuldu: Fiyatlar yüzde 799 arttı

Koskoca sektörde fiyat dengesi tamamen bozuldu: Fiyatlar yüzde 799 arttı

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Önemli keşif! Buldu, kredi çekmek zorunda kaldı 'Sırra kadem basmıştı'

Önemli keşif! Buldu, kredi çekmek zorunda kaldı 'Sırra kadem basmıştı'

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.