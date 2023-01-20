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İstanbul'a kar mı geliyor, ne zaman yağacak? İstanbullunun kar hasreti son buluyor!

20.01.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı uzun zamandır bekleniyor. Kış aylarına girmiş olmamıza rağmen hala havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İklim değişikliği ülkemizde de net bir şekilde hissedilmeye başlanıyor. İki günlük lodos etkisinden sonra havalar biraz da olsa soğumaya başladı. Peki İstanbul'a kar mı geliyor, ne zaman yağacak? İşte detaylar...

İstanbul'a kar mı geliyor, ne zaman yağacak? İstanbullunun kar hasreti son buluyor!

İstanbullunun kar hasreti ne zaman son bulacak merak ediliyordu. Ocak ayı rtasına gelinmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Vatandaşlar kış mevsimini ne zaman yaşayacaklarını merak ediyorlar. Kar ne zaman yağacak en çok konuşulan konulardan biri. Peki İstanbul'a kar mı geliyor, ne zaman yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul hava durumu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Ocak ayını bitirmeye günler kalmışken hala yaz mevsimini yaşar gibi havaların sıcak olması İstanbullulara kar hasreti yaşatıyor.

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Ocak ayı sonunda on günlük bir soğuk hava dalgasının ülkemize geleceği uzmanlar tarafından açıklandı.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'a yılın ilk kar yağışı Ocak ayının son günleri içerisinde yağması bekleniyor. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekilirken hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

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Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Yağmurun, daha çok hafif ve uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor" dedi.

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