İstanbul'a kar mı geliyor, ne zaman yağacak? Kara kış kapıda!

Ocak ayının gelmesiyle İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilmeye başlandı. On altı milyon nüfuslu İstanbul'da vatandaşlar kar yağışını heyecanla bekliyor. Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merakla beklenen bilgiler...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalar sonrasında 'İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?' konuları araştırılmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun sis görülecek.

Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki beş gün için İstanbul'a kar yağışı görünmüyor. İstanbul için beş günlük hava tahmini ise şu şekilde:



