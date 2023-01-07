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İstanbul'a kar mı geliyor, ne zaman yağacak? Kara kış kapıda!

07.01.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış ayına girilmesiyle İstanbul'a ne zaman karın yağacağı araştırılmaya başlandı. Yeni yılı kar ile karşılamak isteyen İstanbullular hayal kırıklığına uğramıştı. Hem birçok kişinin hayalini süsleyen ama aynı zamanda da özellikle ulaşımda ciddi aksamalara neden olan kar ne zaman yağacak merak ediliyor. Sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, İstanbul kar yağışı ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte merak edilen hava durumu bilgileri...

İstanbul'a kar mı geliyor, ne zaman yağacak? Kara kış kapıda!

Ocak ayının gelmesiyle İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilmeye başlandı. On altı milyon nüfuslu İstanbul'da vatandaşlar kar yağışını heyecanla bekliyor. Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merakla beklenen bilgiler...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalar sonrasında 'İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?' konuları araştırılmaya başlandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun sis görülecek.

Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki beş gün için İstanbul'a kar yağışı görünmüyor. İstanbul için beş günlük hava tahmini ise şu şekilde:

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