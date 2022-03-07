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İstanbul'a kar mı yağacak? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık sıfırın altına düşecek! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin açıklaması...

07.03.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı merak edilirken Meteoroloji’den konuyla ilgili önemli bir duyuru geldi. Son hava durumu bilgilerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıklar ise gece sıfırın altına düşecek. Peki İstanbul'a kar mı yağacak ve ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin açıklaması...

İstanbul'a kar mı yağacak? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık sıfırın altına düşecek! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin açıklaması...

Meteoroloji’den gelen kar yağışı uyarılarının sonrasında İstanbul’a beklenen kar yağışı ile ilgili detaylar belli oldu. Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı ile son detayları paylaştı ve İstanbul’a beklenen yağışın Perşembe sabahı 6 civarlarında başlayacağını açıkladı.

İSTANBUL'A KAR MI YAĞACAK?

İstanbul'da günlerdir bahsedilen kar yağışı Perşembe günü başlayacak. Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili “10-15 Mart arası günlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek." şeklinde konuştu.

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR!

Şen, ayrıca "Kar yağışı perşembe sabah saat 6 - 7 dolayında İstanbul’un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gök de kar yağışını İstanbullular görecek." ifadelerini kullandı.

Kar yoğunluğunun Anadolu Yakası'nda daha fazla olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili "Kar yoğunluğu daha çok Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul’un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir." dedi.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Hava durumu incelemesinde yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmekte.


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı İstanbul

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