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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji tarih verip açıkladı: İşte 18-24 Aralık hava durumu raporu...

18.12.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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Yurdun doğu kesimlerini kar heyecanı sararken İstanbul'da ne zaman kar yağacağı büyük merak konusu. Merakla beklenen o tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Girdiğimiz hafta soğuk başlarken sıcaklıklar hafta ortasına değin yükselecek. Perşembe gününden itibaren ise buz gibi bir hava bekliyor. Marmara ve İstanbul'da hafta sonu yağışların kara dönüşmesi de söz konusu. Peki bugün (18 Aralık) hava nasıl olacak? İşte meteoroloji verileriyle son hava durumu raporu...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji tarih verip açıkladı: İşte 18-24 Aralık hava durumu raporu...

Yıl sonu yaklaşırken özellikle İstanbul'da kar yağışına yönelik beklentiler daha da arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son verilere göre cuma ve cumartesi günleri etkisini gösterecek sağanak yağış pazar günü karla karışık yağışa dönüşecek. Mega kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DOĞUDA DÜŞÜYOR; KUZEYBATIDA YÜKSELİYOR

Son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Az bulutlu

KONYA °C, 6°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin (Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri) hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Marmara kar
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