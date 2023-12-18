İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji tarih verip açıkladı: İşte 18-24 Aralık hava durumu raporu...

Yıl sonu yaklaşırken özellikle İstanbul'da kar yağışına yönelik beklentiler daha da arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son verilere göre cuma ve cumartesi günleri etkisini gösterecek sağanak yağış pazar günü karla karışık yağışa dönüşecek. Mega kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DOĞUDA DÜŞÜYOR; KUZEYBATIDA YÜKSELİYOR

Son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

GÜN GÜN HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Az bulutlu

KONYA °C, 6°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin (Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri) hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu





