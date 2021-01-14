İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'nin hazırladığı son rapor yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak. METEOROLOJİ'DEN SARI ALARM KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 14 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu NİĞDE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.