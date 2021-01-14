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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

14.01.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika raporu geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne sarı kodlu uyarı yapılırken; bugün Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ankara'da dün başlayan kar yağışı sonrası 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna da yanıt aranıyor. İşte 14 Ocak ve 15 Ocak hava durumu raporu.

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'nin hazırladığı son rapor yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak.

15 ocak hava durumu

METEOROLOJİ'DEN SARI ALARM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sarı alarm

14 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

NİĞDE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

HAVA DURUMU


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