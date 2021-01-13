İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli saat vererek uyardı

Ankara ve Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışları başladı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu sorunun cevabını CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli verdi. Sürmeli, "Muhtemelen cuma gece 03.00-04.00 sularında başlayacak. Gece kuvvetlenecek." derken, "Bir de 3-4 derecelerle gelecek bir kar yağışı olduğu için çok sıkı sert bir kar olacağı yönünde bir görüntü yok. Yumuşak bir kar olacak. Umuyoruz ki hayatı çok çok zorlamaz. Ama ciddi bir örtü yapma ihtimali, hayatı zorlama ihtimali pazar günü olabilir." ifadelerini kullandı. Sürmeli İstanbul'un haricinde Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Uşak ve Afyon kentlerini de uyardı. Sürmeli son olarak da "Herkese sımsıkı giyinin diyoruz. Ayın 20-21'ine kadar soğuk hava ile beraberiz." diye konuştu.

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin, CNN TÜRK canlı yayınında İstanbul'a kar yağışı ile ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Ankara için yağmurla başlayıp kara dönüştü. 16.00-17.0 sularına kadar devam edecek. Yarın öğleden sonra, akşam saatlerinden aslında etkin kar yağışı olacak.