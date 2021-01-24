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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

24.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Son dakika haberine göre İstanbul'da önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlere göre salı günü İstanbul'da 15 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar çarşamba günü kısa süre içinde 10 derece bir düşecek. 27 Ocak çarşamba günü şehrin bazı noktalarında kar görülecek.

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor. Salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor ancak perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu’da daha geniş bir alanda etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI BİR GÜNDE 10 DERECE DÜŞECEK

Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar salı gecesi kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek.

ıstanbul hava durumu

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı


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