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  4. İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

İstanbul'a günlerdir yağması beklenen kar yağışıyla ilgili olarak meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli önemli açıklamalarda bulundu. Sürmeli, kar yağışının kısa süreli de olsa Kartal'ın yüksek kısımları, Çekmeköy civarı ve özellikle Kavacık civarında etkili olabileceğini belirtti.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem 13 programına katılan Sürmeli, canlı yayında yaptığı açıklamada kar yağışının İstanbul'un bazı kesimlerinde kısa süreli etkili olabileceğini belirterek tek tek ilçelerin isimlerini verdi.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNE KAR YAĞACAK?

Kartal'ın yüksek kısımları, Çekmeköy civarı ve özellikle Kavacık civarında kar yağışının ve karla karışık yağmurun etkili olacağını belirten Sürmeli, "Anadolu yakasında birkaç ilçede saatler seviyesinde kar görme ihtimalimiz var. Buralarda kar saatler seviyesinde kendini gösterecek. Kavacık civarında biraz daha uzun sürebilir. Onun dışında karla karışık yağmur olabilir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kar kar yağışı Meteoroloji Bünyamin Sürmeli

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