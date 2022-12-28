Yılbaşında kar yağıp yağmayacağı sorusu birçok kişinin merak ettiği konuların başında geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kuvvetli kar bekleniyor. Peki İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte yılbaşı hava durumu!

METEOROLOJİ UYARI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve 5 kentte yağışların perşembe gününe kadar süreceği öngörülüyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

MGM, yarın beklenen yağışların öğle saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağını belirtti.

Bu iller için yapılan açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması belirtildi.

İstanbul'da ise yılbaşında kar olmayacak. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.



