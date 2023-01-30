HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dondurucu soğuklar geliyor!

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dondurucu soğuklar geliyor!

30.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular kar yağışının ne zaman geleceğini araştırıyor. Hava sıcaklığı ocak ayında mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ederken şubat ayında soğuk hava dalgasının geleceği söyleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilenler...

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dondurucu soğuklar geliyor!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Zaman zaman trafik sorunlarını da beraberinde getiren kar yağışı öğrenciler, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilenler...

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dondurucu soğuklar geliyor!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Şubat ayının gelmesiyle kar yağışının ve soğuk havaların etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dondurucu soğuklar geliyor!

İstanbul'a ise birkaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da salı günü yağmur görülüyor ancak ilerleyen günlerde kar da etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle 4 ve 8 Şubat arasında kar yağma ihtimali yüksek olacak. Bu yağışların barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkilemesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklığın 2 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde ise hafif yağmur bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın o talebine mahkemeden ret!'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın o talebine mahkemeden ret!
İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildiİran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi
Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktıAilesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.