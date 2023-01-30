İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dondurucu soğuklar geliyor!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Zaman zaman trafik sorunlarını da beraberinde getiren kar yağışı öğrenciler, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Şubat ayının gelmesiyle kar yağışının ve soğuk havaların etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul'a ise birkaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da salı günü yağmur görülüyor ancak ilerleyen günlerde kar da etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle 4 ve 8 Şubat arasında kar yağma ihtimali yüksek olacak. Bu yağışların barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkilemesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklığın 2 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde ise hafif yağmur bekleniyor.



