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İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul hava durumu ve kar yağışı uyarısı!

28.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağıp yapmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji danışmanı olan Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklamada bulundu ve kar yağışının ne zaman başlayacağını açıkladı. Peki İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul hava durumu ve ayrıntılar...

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul hava durumu ve kar yağışı uyarısı!

İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar kar yağışı uyarılarına göre önlemlerini almaya devam ederken, İstanbul’da bugün havanın 11 derece olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörüldü. Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise çok önemli bir değişiklik olmayaca ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yine meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Twitter hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye'de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL HAVA DURUMU!

İstanbul’da bugün havanın 11 derece, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olması beklenmekte. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği öngörülüyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmekte.

Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis hadisesinin gerçekleşmesi de bekleniyor.

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