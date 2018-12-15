İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava tahmini

Soğuk ve karlı hafta geride kaldı, hafta sonunun gelmesiyle yurdun birçok bölümünde hava sıcaklıkları yükseldi. Meteoroloji’nin verdiği tahminlerde göre hava sıcaklıklarındaki artış birkaç gün daha sürecek. Küresel tahmin sistemlerinden gelen son raporlara göre salı gününe kadar yükselecek olan sıcaklıkların ardından çarşamba günü yurda Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapacak.

22 ARALIK SALI'DAN İTİBAREN İSTANBUL'A KAR YAĞABİLİR

Bugünden itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar, sonrasında adım adım düşecek. Gelecek hafta ortasında yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla beraber Megakent İstanbul’da da sıcaklıklar düşecek. Küresel tahmin sistemlerine göre ayın 22 Aralık’tan itibaren İstanbul’da kar ihtimali görülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Antalya’nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte sabah saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.