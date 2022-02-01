İstanbul'a meteor mu düştü? İzmir ve diğer illerden görüntülendi iddiası! İstanbul'a göktaşı mı düştü?

Sosal medyada vatandaşların paylaştığı görüntüler sonrası meteor düşmesi olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Birçok ilden görüldüğü iddia edilen meteorun ne olduğu ve nereye düştüğü merak edildi.

İSTANBUL'A GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Sosyal medyada bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşımlarına devam ediyor. Pek çok görüntü paylaşılırken, düştüğü söylenen parçanın yeşil renkte olduğu görüldü.

METEOR NEDİR?

Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler sonrası "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri yeniden gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere girmiş olan göktaşlarına ise meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR?

Uzaydaki objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlamaktadır. Bununla beraber meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinmektedir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bırakmış olduğu etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Ayrıca jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Fakat bu taşların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşmektedir.

