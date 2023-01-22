İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Meteoroloji o illeri "Kuvvetli geliyor!" diyerek uyardı!

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yayımlanan hava durumu raporuna göre bugün Marmara Bölgesi'nin batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde sağanak etkili olacak. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere il il 22 Ocak hava durumu raporu...
İstanbul'da kar yağacak mı, sorusu meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklama ile yanıt buldu. İstanbul'a 24 Ocak'tan sonra kar yağması bekleniyor.
Şu an için hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Fakat önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin Yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 11°C, 21°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 14°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 12°C
Az bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 11°C
Az bulutlu
SİNOP 11°C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT -1°C, 13°C
Az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -9°C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM -7°C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA 0°C, 6°C
Az bulutlu
VAN -6°C, 6°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT 4°C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu