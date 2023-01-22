İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Meteoroloji o illeri "Kuvvetli geliyor!" diyerek uyardı!

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yayımlanan hava durumu raporuna göre bugün Marmara Bölgesi'nin batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde sağanak etkili olacak. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere il il 22 Ocak hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar yağacak mı, sorusu meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklama ile yanıt buldu. İstanbul'a 24 Ocak'tan sonra kar yağması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Şu an için hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Fakat önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

BUGÜN (22 OCAK 2023) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin Yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 14°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -5°C, 12°C

Az bulutlu

KONYA 1°C, 14°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 11°C

Az bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 0°C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT -1°C, 13°C

Az bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -9°C, 8°C

Az bulutlu

ERZURUM -7°C, 6°C

Az bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Az bulutlu

VAN -6°C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 4°C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Az bulutlu



