HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İstanbul'a nükleer bomba atılırsa neler olur? İşte herkesi korkutan o harita!

İstanbul'a nükleer bomba atılırsa neler olur? İşte herkesi korkutan o harita!

02.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya, olası 3. Dünya Savaşı'nı veya yaşanabilecek bir nükleer savaşı konuşuyor. İnternette yer alan "Nuke map" isimli bir harita ise dünyanın herhangi bir yerine nükleer bomba atılması sonucu nasıl korkutucu bir yıkım olacağını gösteriyor. Haritaya bakılırsa, İstanbul'a nükleer bomba atılması durumunda yaşanacakları tarif etmenin bir yolu yok.

İstanbul'a nükleer bomba atılırsa neler olur? İşte herkesi korkutan o harita!

Dünya, nükleer savaş tehdidi ile karşı karşıya. Bu savaşın gerçeğe dönüşmesi durumunda ise birçok ülkenin envanterinde yer alan nükleer silahların nasıl bir yıkım yaratacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Ancak internette yer alan "Nuke map" isimli harita, bize ölümcül silahların nasıl bir etki bırakacağını tüm çıplaklığı ile gösteriyor.

EVİNİZE NÜKLEER BOMBA ATILIRSA NE OLACAĞINI GÖSTEREN HARİTA: NUKE MAP

Nuclear Secrecy tarafından oluşturulan "Nuke Map" haritası, internet kullanıcılarının yaşadıkları yere bir nükleer bomba atılması durumunda neler olacağını görmelerini ve nükleer bombaların nasıl yıkıcı bir silah olduğunu anlamalarını sağlıyor.

Özetle harita, nükleer silahların evinize veya herhangi bir şehre düşmesi durumunda ne olacağını göstermek için kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, haritadan bir konumu ve ülkelerin sahip olduğu nükleer bombalardan birini seçiyor. Daha sonra "patlat" tuşuna basarak seçilen bombanın o konuma atılması durumunda ortaya çıkacak hasarı ve yaşanacak tahmini ölümleri görebiliyor.

istanbul-12

İSTANBUL'A NÜKLEER BOMBA ATILIRSA MİLYONLARCA KİŞİ ÖLEBİLİR

Haritaya göre, SSCB tarafından tasarlanan en büyük bomba olan Çar Bombası'nın (Tsar bomba) İstanbul'a atılması durumunda ortaya çıkacak etki şöyle olacak:

  • Tahminen 7.108.120 milyon kişi ölecek
  • Tahminen 4.324.430 milyon kişi yaralanacak
  • Ateş topunun etki alanı 6,1 km'ye ulaşacak
  • Orta dereceli patlama hasarı 32,6 km'ye kadar uzayacak
  • İnsanları 3. derece yanıklara maruz bırakacak termal radyasyon yarıçapı 73,7 km'ye ulaşacak
  • Cam ve pencerelerin kırılacağı hafif patlama hasarı yarıçapı 91,8 km olacak

istanbul-1

Nükleer savaş çıkması akla gelen son ihtimallerden biri. Ama olur da bu ihtimal gerçekleşirse yaşanacaklar, haritayı da göz önünde bulundurursak hem gezegenimiz hem de ırkımız için bir felaket ile sonuçlanabilir.

Son olarak bir nükleer saldırıdan kaynaklanacak kayıpları kesin olarak bilmenin oldukça zor olduğunu ve bu yüzden aktarılanların kesin olarak değil, tahmini olarak görülmesi gerektiğini hatırlatalım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 Eylül saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!11 Eylül saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Rus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarınRus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarın
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Biden'dan Putin'e: "Bedelini ödeyeceksin"

Biden'dan Putin'e: "Bedelini ödeyeceksin"

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.