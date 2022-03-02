İstanbul'a nükleer bomba atılırsa neler olur? İşte herkesi korkutan o harita!

Dünya, nükleer savaş tehdidi ile karşı karşıya. Bu savaşın gerçeğe dönüşmesi durumunda ise birçok ülkenin envanterinde yer alan nükleer silahların nasıl bir yıkım yaratacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Ancak internette yer alan "Nuke map" isimli harita, bize ölümcül silahların nasıl bir etki bırakacağını tüm çıplaklığı ile gösteriyor.

EVİNİZE NÜKLEER BOMBA ATILIRSA NE OLACAĞINI GÖSTEREN HARİTA: NUKE MAP

Nuclear Secrecy tarafından oluşturulan "Nuke Map" haritası, internet kullanıcılarının yaşadıkları yere bir nükleer bomba atılması durumunda neler olacağını görmelerini ve nükleer bombaların nasıl yıkıcı bir silah olduğunu anlamalarını sağlıyor.

Özetle harita, nükleer silahların evinize veya herhangi bir şehre düşmesi durumunda ne olacağını göstermek için kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, haritadan bir konumu ve ülkelerin sahip olduğu nükleer bombalardan birini seçiyor. Daha sonra "patlat" tuşuna basarak seçilen bombanın o konuma atılması durumunda ortaya çıkacak hasarı ve yaşanacak tahmini ölümleri görebiliyor.

İSTANBUL'A NÜKLEER BOMBA ATILIRSA MİLYONLARCA KİŞİ ÖLEBİLİR

Haritaya göre, SSCB tarafından tasarlanan en büyük bomba olan Çar Bombası'nın (Tsar bomba) İstanbul'a atılması durumunda ortaya çıkacak etki şöyle olacak:

Tahminen 7.108.120 milyon kişi ölecek

Tahminen 4.324.430 milyon kişi yaralanacak

Ateş topunun etki alanı 6,1 km'ye ulaşacak

Orta dereceli patlama hasarı 32,6 km'ye kadar uzayacak

İnsanları 3. derece yanıklara maruz bırakacak termal radyasyon yarıçapı 73,7 km'ye ulaşacak

Cam ve pencerelerin kırılacağı hafif patlama hasarı yarıçapı 91,8 km olacak

Nükleer savaş çıkması akla gelen son ihtimallerden biri. Ama olur da bu ihtimal gerçekleşirse yaşanacaklar, haritayı da göz önünde bulundurursak hem gezegenimiz hem de ırkımız için bir felaket ile sonuçlanabilir.

Son olarak bir nükleer saldırıdan kaynaklanacak kayıpları kesin olarak bilmenin oldukça zor olduğunu ve bu yüzden aktarılanların kesin olarak değil, tahmini olarak görülmesi gerektiğini hatırlatalım.

